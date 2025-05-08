النائب العام من جامعة المنصورة: دراسة القانون ليست مجرد تحصيل علم بل هي رسالة

احتفالا باليوبيل الذهبي على تأسيس كلية الحقوق..

احتفلت جامعة المنصورة، اليوم، بمرور خمسين عاما على تأسيس كلية الحقوق، بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهوري بكلية الحقوق.

أقيم الاحتفال بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، اللواء خالد عيد مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، ولفيف من قيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش ‏القضائي، ‏المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار علي مختار مدير النيابات، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وممثلي الجهات والهيئات القضائية، والقيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، إلى جانب نواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين، وعمداء الكليات الحاليين والسابقين، أمين جامعة المنصورة، وكلاء كلية الحقوق الحاليين والسابقين، ونخبة من رموز الكلية وخريجيها وطلابها.

احتفال حقوق المنصورة باليوبيل الذهبي

بدأت مراسم الفعالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلما تعريفيا عن تاريخ كلية الحقوق منذ نشأتها وحتى الآن.

النائب العام سنوات الدراسة بحقوق المنصورة كانت حجر الأساس لمسيرته القضائية

وخلال كلمته، عبر المستشار محمد شوقي عن فخره الكبير لانتمائه لكلية الحقوق جامعة المنصورة، معبّرًا عن فضلها الكبير في تشكيل وعيه القانوني، مشيرًا إلى أن سنوات الدراسة بها كانت حجر الأساس لمسيرته القضائية، حيث تلقى فيها من الأساتذة الأجلاء العلم الرصين والتوجيه القيمي الذي ظل نبراسًا له في مسيرته العملية.

دراسة القانون ليست مجرد تحصيل علم بل هي رسالة

وأكد النائب العام أن دراسة القانون ليست مجرد تحصيل علم بل هي رسالة سامية وأمانة عظيمة تتطلب من صاحبها أن يتحلى بالعقل والضمير والالتزام الأخلاقي، فالقانون هو الحصن الحامي للمجتمع، وهو الميزان الذي توزن به الحقوق والواجبات، فدارسي القانون يحملون على عاتقهم مسئولية عظيمة وهي أن يكونوا حراسا للعدالة وسفراء للحق.

وتقدم المستشار محمد شوقي بالتهاني لكلية الحقوق باليوبيل الذهبي، هذه المناسبة العريقة التي تجسد خمسين عاما من العطاء والتميز في خدمة العلم والمعرفة.

كلية الحقوق كانت ركيزة أساسية لجامعة المنصورة منذ تأسيسها

وخلال كلمته رحب الدكتور شريف خاطر، بتشريف النائب العام ومحافظ الدقهلية، وبالحضور الكريم، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم هو تتويج لخمسين عامًا من العمل الجاد والتميز الأكاديمي، وذكر أن الكلية كانت ركيزة أساسية للجامعة منذ تأسيسها، وأنها أخرجت قامات قانونية أثرت الحياة التشريعية والقضائية في مصر والعديد من الدول العربية.

كما عبر رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم عدد من أعلام الكلية من الأساتذةِ الذين أثَروْا الحياة الأكاديمية والعلمية، وعلى رأسهم المستشار محمد شوقي النائب العام، وكذلك حضورِ وتشريفِ كوكبةٍ من الوزراءِ والمحافظينَ ورؤساءِ محاكمِ الاستئناف والابتدائية والاقتصادية والتفتيشِ القضائي والمكتب الفني والمحامين العامين وغيرهم من رجال القضاء بمجلس الدولة ممثلة في أمينها العام وهيئة قضايا الدولة ممثلة في أحد أعضائها باللجنة العليا للانتخابات فيما يُعدُ شهادة نجاحٍ لكلية الحقوق العريقة.

إطلاق اسم المستشار محمد شوقي النائب العام المصري على دفعة ال 48 من خريجي كلية الحقوق

وأعلن رئيس جامعة المنصورة إطلاق اسم المستشار محمد شوقي النائب العام المصري على دفعة ال 48 من خريجي كلية الحقوق، كما أعلن قرار مجلس جامعة المنصورة بالاجماع منح المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، درجة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في دعم منظومة العدالة.

احتفالية اليوبيل الذهبي لكلية الحقوق

من جانبه، عبر اللواء طارق مرزوق عن سعادته اليوم، هذه المناسبة الغالية احتفالية اليوبيل الذهبي لكلية الحقوق، التي تمثل منارة للعلم والقانون، وعلامة مضيئة في سجل التعليم العالي في مصر الحبيبة.

النائب العام أحد أبناء حقوق المنصورة النابغين وخريجيها المتميزين

وأكد محافظ الدقهلية أن احتفالنا اليوم يزداد فخرًا بتشريف المستشار الجليل النائب العام لجمهورية مصر العربية، الذي ينتمي بكل الفخر إلى هذه الكلية العريقة، بوصفه أحد أبنائها النابغين وخريجيها المتميزين، وهو ما يجسد نجاح الكلية في إعداد رموز وقامات قضائية شامخة تشرُف بها مصر، وأعرب عن تقديره للهيئة القضائية بجميع أفرعها لمشاركتنا الاحتفال باليوبيل الذهبي لكلية الحقوق.

محافظ الدقهلية يتوجه تحية تقدير واعتزاز إلى كلية الحقوق جامعة المنصورة

وتوجه محافظ الدقهلية بتحية تقدير واعتزاز إلى كلية الحقوق جامعة المنصورة، قيادة وأساتذة وطلاب، على ما قدموه خلال خمسين عامًا من العطاء العلمي، وتخريج أجيال ساهمت في بناء الوطن وترسيخ دعائم العدالة والقانون، كما وجه التحية لجامعة المنصورة، هذا الصرح العلمي المرموق، على دورها الرائد في تطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدا أنها دائمًا في صدارة الجامعات المصرية والعربية بل والعالمية.

الكلية استطاعت أن تواكب المتغيرات القانونية

ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد الشناوي، عن سعادته بهذا اليوم التاريخي، مؤكدًا أن الكلية استطاعت أن تواكب المتغيرات القانونية المعاصرة وتظل منارةً للعلم والبحث وخدمة المجتمع، كما أنها خرجتْ أجيالًا من أساتذةِ القانونِ والقضاةِ والمحامينَ وروادَ الفكر، الذين أثروا مجتمعَنا المصريَ والعربيَ بعلمهم وإخلاصهم، وأسهموا في إرساءِ دعائمِ العدالةِ وحمايةِ الحقوقِ والحرياتِ.

تكريم المستشار محمد شوقي النائب العام

وشهد اليوم تكريم المستشار محمد شوقي النائب العام، كما شهد تكريم عدد من الرموز البارزة من خريجي الكلية وأساتذتها، وسط أجواء من التقدير والاعتزاز.

مناسبة لتجديد العهد بمواصلة الرسالة العلمية والتنوير

ويُعد هذا اليوم مناسبة لتجديد العهد بمواصلة الرسالة العلمية والتنويرية لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، في خدمة المجتمع، وإعلاء مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان، واستكمال المسيرة، وتطويرِ المناهج، وتعزيزِ البحثِ العلمي، والانفتاحِ على العالمِ برؤيةٍ معاصرة.

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