وزيرة التضامن: مسابقة بين المديريات لاختيار الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين



وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك عقب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025، حيث أصبح برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" حق دستوري بموجب هذا القانون

مشروع موازنة العام المالي 2025-2026

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.

الدعم النقدى المشروط « تكافل وكرامة»

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما تنفذه الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية يعد من أنجح برامج الحماية الاجتماعية في المنطقة في هذا الملف، حيث يجسد برنامج الدعم النقدى المشروط « تكافل وكرامة» رؤية الدولة المصرية في وضع الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الاولى بالرعاية على رأس أولوياتها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة ستعمل في إطار الخطط والرؤية الاستراتيجية للوزارة على تحسين جودة التدخلات بكافة الأنشطة من خلال ما يتم إتاحته للوزارة بالموازنة العامة للدولة بما يعكس مردود ما يتم تنفيذه من خدمات على المستفيدين.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي عن إطلاق مسابقة بين كافة مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لاختيار الأفضل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحفيزهم.

وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة،

و أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ شريف رفاعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ودكتور أحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ونبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، والأستاذ حسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".

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