تموين الدقهلية تعلن كمية القمح الموردة بشون وصوامع المحافظة

قام المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالمتابعة اليومية على مواقع تخزين القمح للتأكد من فتح موقع الاستلام وسير العمل بأماكن التخزين بشكل منتظم لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين وتأكيد تسلمها وفق الضوابط المقررة.



وأكد، وكيل تموين الدقهلية انتظام عمليات التوريد في المواقع التخزينية مشيرًا إلى أن اللجان مستمرة في عملها في كل موقع تخزيني.



وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم توريد أمس 128 ألف طن من القمح المحلي 5170 طنًّا خارج المحافظ إضافة إلى 481.829 طن أقماح محلية لإنتاج التقاوي.

تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية

‏لافتا، إلى الحرص دائمًا على تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، من خلال الآتي:

- تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من الاقماح المحلية خلال الموسم وطبقًا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية موسم 2025.

- سداد ثمن القمح المورد خلال (48)ساعة من بداية التوريد.

- قيام الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي 2025 بسداد ثمن القمح المورد خلال (48)ساعة من بداية التوريد.

- أسعار توريد القمح ولجنة لوضع السعر المناسب.

- التوسع في زراعة القمح المحلي من خلال وضع سعر عادل للقمح، من خلال تحديد أسعار شراء القمح موسم 2025 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية كالآتي:



- 2200 جنيه للأردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراط.



- 2150 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا.



- 2100 للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

- تكثيف جهود غرفة العمليات المركزية على مدار اليوم عمليات توريد القمح لتذليل كل العقبات.

كما حرص، وكيل وزارة التموين بالدقهلية على تكثيف جهود غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات بالمتابعة على مدار اليوم عمليات توريد القمح لتذليل كل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن موسم حصاد وتوريد القمح المحلي 2025، وبناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق – محافظ الدقهلية بالاستعدادات والجاهزية لاستقبال توريد محصول القمح موسم 2025 اعتبارًا من 15/4/2025.

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