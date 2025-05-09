عرض فيلم "Only the River Flows " بمكتبة مصر الجديدة العامة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة أمسية فنية يعرض خلالها الفيلم الصينى "Only the River Flows "، وذلك فى تمام الساعة الخامسة من مساء الغد السبت.

ويعقب العرض حلقة نقاش بحضور الدكتور سامح توفيق ناقد سينمائي وأستاذ الدراسات السينمائية وأحمد العرابي مخرج وكاتب.

وتدور أحداث فيلم Only the river flows في تسعينيات القرن الماضي في بلدة في الريف الصيني، ويتابع المحقق الجنائي "ماجو" في ملابسات حادث مقتل امرأة مسنة عثرت جثتها قرب صفة النهر؛ وبينما يرغب رؤسائه في غلق الملف بعجالة والعثور على أي متهم، يشعر المحقق الشاب بأن القضية أعمق مما تبدو بكثير فيغوص في أعماقها ليصل إلى الحقيقة.

وتهدف مكتبة مصر الجديدة العامة من خلال عروض الأفلام العالمية إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقديم أعمال سينمائية متميزة للجمهور وتشجيع النقاش والتحليل النقدي وإتاحة الفرصة للجمهور للتعلم من خبراء في مجال السينما. بالإضافة إلى خلق مساحة للتفاعل المجتمعي بين عشاق السينما والمختصين في مجالها.

ورشة قصاقيص بمكتبة الطفل

فى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة تفاعلية بعنوان قصاقيص، وذلك مساء اليوم الجمعة.

تقدم ورشة قصاقيص للأطفال باستخدام الخامات المختلفة مثل الكانسون والفوم والقماش فى عمل مجسمات فنية متنوعة لشخصيات أو أدوات أو فواكه أو سيارات وخيول وجمال وأشجار ونباتات، يتم تشكيلها، ثم تلوينها ليخرجوا في النهاية بقطعة فنية تحاكي إبداعاتهم الطفولية.

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