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ثقافة وفنون

حسين الجسمي يحقق 12 مليون في أسبوع بـ فستانك الأبيض

حسين الجسمي
حسين الجسمي

 نجح الفنان حسين الجسمي، في تصدر تريند اليوتيوب من جديد، وذلك بأغنية “فستانك الأبيض”، التى وصلت لـ 12 مليون مشاهدة، عبر طرحها عبر القناة الرسمية على اليوتيوب.

أغنية فستانك الأبيض، هي مفاجأة المنتج هشام جمال لعروسته ليلي زاهر خلال حفل زفافهما، وتسببت فى بكاء ليلي زاهر خلال الحفل.

 

أغنية فستانك الأبيض من كلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وألحان هشام جمال، وقام هشام جمال بغنائها لعروسه ليلى زاهر فور تسلمها من والدها الفنان أحمد زاهر، وتصدرت تريند مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

كلمات أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي

 وتقول كلمات أغنية فستانك الأبيض: «خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها.. والأرض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.. خطوة ورا خطوة بقرب لك.. جايلك عشان أفرح قلبك.. وعمري اللي كان قبل ما قابلك مش بحسب أيامه».

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