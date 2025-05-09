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ثقافة وفنون

رقم صادم لفيلم "فار بـ7 ترواح" في إيرادات الخميس

فار بـ7 أرواح
فار بـ7 أرواح

واصل فيلم "فار بـ 7 ترواح" إيراداته الهزيلة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، حيث تذيل ترتيب الأفلام أمس الخميس. 

إيرادات فيلم “فار بـ7 ترواح”

وحقق الفيلم أمس الخميس إيرادات بلغت 3,560 ألف جنيه فقط، الأمر الذي يهدد بسحبه من دور العرض السينمائي خاصة مع قرب طرح عدد من الأفلام الجديدة الشهر المقبل. 

أبطال فيلم “فار بـ7 ترواح” 

فيلم "فار بـ 7 ترواح" يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما، منهم: أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة.

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