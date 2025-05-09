الجمعة 09 مايو 2025
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ثقافة وفنون

السقا وفهمي يستأنفان تصوير أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد
أحمد السقا وأحمد فهمي

 استأنف النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي تصوير أحداث دورهما في فيلم أحمد وأحمد المقرر  عرضه قريبا.

ويتم التصوير حاليًا داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وكانت أسرة فيلم أحمد وأحمد الذى يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمي  قد حصلت على إجازة لمدة يومين من تصوير مشاهد العمل، بسبب بناء بعض الديكورات الخاصة بالعمل.

ويصور فهمي والسقا بعض مشاهد الأكشن لفيلمهما الجديد أحمد وأحمد على الطريق الصحراوي، وتستمر لمدة يومين، على أن تعود أسرة العمل للديكور الأساسي للعمل.
 

وخلال أحداث فيلم أحمد وأحمد  يفقد الفنان أحمد السقا الذاكرة ويدخل في غيبوبة لمدة يوم كامل، وتبدأ أحداث الكوميديا بينه وبين فهمي.

ويلعب   السقا خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد مع الفنان أحمد فهمي، شخصية خاله، الذي يعيش معه في منزل واحد، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

وتعتبر جيهان الشماشرجي أحدث المنضمين لبطولة فيلم أحمد وأحمد، من إخراج أحمد نادر جلال.

 

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