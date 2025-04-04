طريقة عمل الكبسة بالفراخ في خطوات سريعة

طريقة عمل الكبسة بالفراخ، الكبسة من الأكلات الخليجية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في الوطن العربي ويعشقها المصريون كثيرا.

وطريقة عمل الكبسة بالفراخ، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكبسة بالفراخ.

مكونات عمل الكبسة بالفراخ:-

1 دجاجة مقطعة إلى قطع متوسطة

2 كوب أرز بسمتي

2 بصلة مفرومة

2 حبة طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

4 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

1 ملعقة صغيرة بهارات كبسة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 عود قرفة

3 حبات هيل

2 ورقة غار

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ماء ساخن

طريقة عمل الكبسة بالفراخ:-

في قدر كبير، سخني الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم والتوابل (القرفة، الهيل، الغار، الكركم، الكمون، بهارات الكبسة) وقلبيها قليلًا حتى تفوح رائحتها.

أضيفي قطع الدجاج وقلبيها حتى يتحمر لونها من الجانبين.

أضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، واتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الماء الساخن لتغطية الدجاج واتركيه على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج (حوالي 30 دقيقة).

أخرجي قطع الدجاج واحتفظي بالمرق.

اغسلي الأرز وانقعيه لمدة 15 دقيقة، ثم صفيه.

في نفس القدر، أضيفي الأرز إلى المرق، واتركيه يغلي.

أعيدي الدجاج إلى القدر فوق الأرز، ثم غطي القدر وخففي النار، واتركيه حتى ينضج الأرز (حوالي 20 دقيقة).

قدمي الكبسة ساخنة مع السلطة أو اللبن.

الكبسة بالفراخ

ولعمل الكبسة باللحم

مكونات عمل الكبسة باللحم

نصف كيلو لحم مكعبات

نصف كيلو أرز بسمتى طويل الحبة

بصلة مكعبات

2 فص ثوم

حبة طماطم مبشورة

جزرة مبشورة

توابل الكبسة

نصف ملعقة من كل من

بصل بودر

ثوم بودر

كركم

خلنجان

ذر ورد

كسبرة جافة

ربع معلقه من

حبهان

جنزبيل

روز مارى

قرنفل

عود قرفة خشب

حبة ليمون يابس

طريقة عمل كبسة اللحم:

- نشوح البصل ثم الثوم ويضاف ملعقة من توابل الكبسة.

- ثم نضيف لهم اللحم ونشوحها جيدا.

- ثم نضيف الجزر ونقلب جيدا ثم بشر الطماطم ونقلب.

- بعدها نضيف 4 أكواب ماء ونغطى الحلة حتى تمام نضج اللحم.

- ثم نضيف الأرز إلى اللحم بعد نضجها، ونضيف الماء حسب الحاجة وباقى كمية التوابل، ونقلب جيدا.

- يجب مراعاة أن الأرز البسمتى يحتاج الكوب منه إلى 2 كوب ماء.

- ثم نترك الكبسة على النار العالية حتى يتشرب الأرز الماء، ثم نقلبه مرة أخيرة، ونغطى الحلة ونهدئ النار، ونتركه على النار ينضج لمدة نصف ساعة.

- ثم نرفع الكبسة من على النار، ونضعها فى طبق التقديم ونزين الوجه باللوز المحمص والصنوبر المحمص أيضا، وتقدم بعدها ساخنة مع سلطة الزبادى والسلطة الخضراء.

- والكبسة تعتبر وجبة متكاملة لأنها تحتوى على النشويات واللحوم والخضروات بالإضافة إلى التوابل المهمة مثل القرفة والحبهان والليمون، وبالتالى تعد من الأطباق المهمة التي لها قيمة غذائية عالية ويجب على الصغار والكبار تناولها.

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