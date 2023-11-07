الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكبسة بالفراخ، على الطريقة الأصلية وفي خطوات بسيطة

الكبسة بالفراخ، فيتو
الكبسة بالفراخ، فيتو

طريقة عمل الكبسة بالفراخ، الكبسة من الأكلات الخليجية الشهيرة التى عرفها المصريون وعشقوها وتفننوا فى طرق تحضيرها لمذاقها المميز.

وطريقة عمل الكبسة بالفراخ، سهلة وبسيطة فهى عبارة عن أرز باللحم أو الدجاج يقدم مع التوابل المميزة والمكسرات وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكبسة بالفراخ.

مكونات عمل الكبسة بالفراخ:-

دجاجة مقطعة 8 قطع ويمكن دبابيس دجاج

كيلو أرز بسمتي

ملعقة كركم

نصف ملعقة زعفران

توابل كلية وتباع لدى العطار

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ملح

فلفل أسود

ملعقة كارى

حبهان بودر

كبيبة صينى

2 حبة لومى “ليمون مجفف”

2 ورق لورى

بابريكا

2 عود قرفة

5 مسمار قرنفل

رشة بهارات دجاج

رشة زنجبيل

بصلة كبيرة مبشورة

ثمرة جزر مبشورة

زبد

زبيب

لوز مقشور وصنوبر للتقديم

طريقة عمل الكبسة بالفراخ، فيتو 

طريقة عمل الكبسة بالفراخ:-

  • نحضر الفراخ المنظمة وننقعها فى ماء وخل وملح وسكر وفلفل اسود وزنجبيل وقرفة ونتركها منقوعة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسلها بعد ذلك بالماء الجارى جيدا
  • ثم ننشر حلة كبيرة ويفضل أن تكون غير لاصقة، ونضيف لها الزبد ونقوم بتشويح الدجاج جيدا حتى يأخذ لون مميز.
  • ثم نضيف له البصل والجزر ونقلب حتى تذبل الخضروات.
  • ثم نضيف التوابل المذكورة ماعدا الزعفران، ونضيف الزبيب ونقلب جيدا حتى تخرج رائحتهم.
  • ثم نغسل الأرز البسمتى ويفضل نقعه قبل الاستخدام فى الماء لمدة نصف ساعة.
  • ثم نصفى الأرز ونضيفه إلى الدجاج والتوابل ونقلب جيدا.
  • ثم نضيف الماء ولكل كوب أرز 2 كوب ماء.
  • ثم نترك الخليط يغلى وعندنا يتشرب الأرز الماء نضيف الزعفران ونقلب جيدا.
  • ثم نهدىء النار ونغطى الحلة ونترك الكبسة حتى تنضج تماما فهى تاخذ نفس طريقة ومدة طهى الأرز، أى حوالى 20 دقيقة.
  • ثم نرفع الكبسة من على النار ونتركها تهدأ قليلا.
  • وفى هذه الأثناء نحمص اللوز والصنوبر فى القليل من الزبد البلدى ونقلبهم جيدا حتى يتغير لونهم.
  • ثم نضع الكبسة بالفراخ فى طبق التقديم ونرش عليها اللوز والصنوبر بعد تحميصهم، وتقدم الكبسة ساخنة بجانب سلطة الزبادى وسلطة الطحينة أو السلطة الخضراء حسب الرغبة وهى وجبة متكاملة تقدم بمفردها ويمكن تقديمها فى العزومات، وبأنواع لحوم مختلفة حسب الرغبة، فهى شهية ومميزة ومشرفة.
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طريقة عمل الكبسة باللحمة، أكلة مميزة للعزومات الخاصة

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طريقة عمل الكبسة بالفراخ، وصفة للعزومات المميزة

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