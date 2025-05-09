هل توجد عمولة على عمليات الشراء من فيزا بلاتينيوم في بنك CIB؟

يتساءل عملاء البنك التجاري الدوليCIB عن حقيقة سداد عمولة أو مصاريف على عمليات الشراء من خلال بطاقات بلاتينيوم التي تصدر للعملاء في فروع البنك.

وقال البنك التجاري الدولي CIB إنه بالنسبة للمشتريات، يوجد إمكانية سداد كامل المديونية في فترة سماح تصل إلى 55 يوما بدون فوائد، أو بحد أدنى 5% مع احتساب فوائد شهرية تصل إلى 3.99% على المديونية تتناقص شهريًا وفقًا لنوع البطاقة.

أما بالنسبة في السحب النقدي، يتم احتساب معدل عائد يومي بسيط يصل إلى 3.99% من تاريخ عملية السحب حسب نوع البطاقة.

ومن جانب آخر حدد البنك التجاري الدولي الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية للعملاء.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي ما يلي:

المحفظة الذكية من CIB

استقبال وتحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية داخل مصر.

سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، الإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه)

شحن رصيد التليفون المحمول

التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية

إصدار بطاقة أونلاين وشحنها بأي مبلغ لإتمام معاملات الشراء عبر الإنترنت محليًا وبالعملة المحلية فقط.

شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أي متجر يحمل شعار "ميزة ديجيتال".

القيام بمعاملات السحب والإيداع باستخدام أي ماكينة صراف آلي تحمل شعار "ميزة ديجيتال"

القيام بمعاملات السحب والإيداع من أي وكيل بنكي معتمد.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه

ويتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online

امكانية طلب ماكينة نقاط البيع

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