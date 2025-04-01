متى ينضم عملاء البنك الأهلي إلى شريحة بلاتينيوم؟

يبحث الملايين من عملاء البنك الأهلي عن طريقة الانضمام إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم.

وقال مسؤولو البنك الأهلي إنه يتم الانضمام حين يصبح رصيد العميل يساوي أو يزيد عن 2،000،000 جنيه مصري (أو ما يعادله بأي عملة أجنبية) إلى 5،000،000 جنيه مصري.

حيث إنه وبمجرد أن يصبح العملاء مؤهلين للانضمام، سيتم تسجيلهم تلقائيًّا ويقوم مدير علاقات مخصص بالاتصال بهم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينات الصراف الالي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

ومن جانب آخر يقدم بنك الأهلي المصري خدمات عديدة لعملائه ومنها خدمة الـ Sweeping.

وهي خدمة تغطية التزامات العميل على حساب الخصم بالتحويل من حساباته الأخرى بالعملة المحلية فقط وذلك في حالة عدم كفاية الرصيد.



وحول طريقة الاشتراك بالخدمة فقد كشف البنك الأهلي أنها كما يلي:

تطبق الخدمة آليا على جميع العملاء "الأفراد" (القائمين والجدد) عند احتفاظهم بأكثر من حساب وبدون اشتراك من العميل، وهدفها أنه في حالة وجود التزامات على حساب الخصم الخاص بالعميل، أن يقوم النظام آليا بسداد هذا الالتزام خصمًا من حساباته الأخرى بالعملة المحلية فقط بالبنك الأهلي المصري.

الخدمة مجانية.

يتم تفعيل خدمة sweeping عند المطالبة بالالتزامات فقط.

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