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إجراءات حجز تذاكر الطيران عبر الإنترنت

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو
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تتيح شركة مصر للطيران خدمة حجز تذكرة السفر عبر الإنترنت من خلال عدة خطوات يجب على الراكب أتباعها لتأكيد بيانات الحجز.

 

الخطوات التي يتم تنفيذها لحجز تذاكر طيران:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الطيران.

اختيار اللغة والبلد التي تقوم بالحجز منها.

التعرف على التفاصيل الخاصة بالرحلة، ذهاب وعودة أما ذهاب فقط وتحديد موعد الرحلة، وعدد المرافقين في حالة وجود مرافقين.

اختيار الدرجة التي يسافر عليها.

بعدها سيتم عرض صفحة تحتوي على مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة من حيث سعر التذكرة العروض المقدمة.

 

تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني واسم أحد أقاربك ليتم الاتصال به في حالة وجود حالة طارئة أو مشكلة.

 

يتم الضغط على تسديد سعر ويتم الدفع من خلال الفيزا كارد وإدخال البيانات الخاصة بالفيزا.

 

ثم الضغط على تأكيد الحجز.  

 

وفي النهاية تقوم الشركة بإرسال نسخة من التذكرة على البريد الإلكتروني.

 

حجز تذكرة الطيران 

تتيح مصر للطيران خدمة إنهاء إجراءات السفر من خلال موقع مصر للطيران على الموبايل، وهي الخدمة والتي تمنح الركاب (حائزي التذاكر المؤكدة) إمكانية إنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار، والتي من شأنها تسهيل إجراءات المطار وجعلها مريحة وميسرة.

 

وادخل إلى موقع مصر للطيران من خلال الموبايل واختار خدمة إنهاء إجراءات السفر (Check-in) وسوف تستلم بطاقة الصعود على الموبايل بعد إنهاء.

 

وتتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع المحدد وتنتهي 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر إلكترونية.

 

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