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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-5-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

استقرت  أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، عند أسعار أمس الخميس،  وتراوحت الأسعار ما بين  88 و95 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 75 و80 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 70 و75 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 100 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و110 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  إلى 150 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   195 و205 جنيهات وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 100 جنيه، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس140 جنبها، كيلو شيش طاووق 190 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 195 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 8 مايو 2025 (آخر تحديث)

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى. 

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