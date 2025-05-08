مدارس الفيوم تحصد 17 مركزا في مسابقة التفوق الكشفي على مستوى الجمهورية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبيصي، أن مدارس الفيوم حصدت 17 مركزا على مستوى الجمهورية في مسابقة التفوق الكشفي.

مراحل البراعم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن مدرسة الشهيد تامر رمضان، بإدارة أبشواي التعليمية، فازت ب المركز الثاني " براعم عام", وفازت مدرسة الرواد الخاصة، بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الأول " براعم خاص"، والثاني " أشبال خاص", والثاني " كشافة دمج"، ومدرسة دفنو الرسمية للغات، إدارة إطسا التعليمية، بالمركز الثالث " أشبال عام".

المراحل الكشفية والكشفية المتقدمة

كما فازت مدرسة سنرو الإعدادية، إدارة أبشواي التعليمية، بالمركز الثالث " كشافة عام"، والإسلامية لغات الخاصة، إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني " الكشفية كشافة خاص"، وأحمد مفتاح معبد الرسمية للغات، إدارة أبشواي التعليمية، بالمركز الثالث " كشافة متقدم عام"، والمدرسة الصناعية بأبوكساه، إدارة أبشواي التعليمية ، بالمركز الثاني " كشافة متقدم فني".

كما فازت مدرسة الأمل للصم، إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الأول " كشافة صم", و التربية الفكرية، إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني "التربية الفكرية "، والنور للمكفوفين، إدارة غرب الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني "المكفوفين"، ومراكز التدريب والخدمة العامة، فاز بالمركز الرابع، كما فاز المهرجان بالمركز الثالث، والمبادرات وسجل المحافظة بالمركز الخامس.

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