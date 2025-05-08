إضراب عشرات المحامين بمقر مجمع محاكم بنها بالقليوبية

دخل العشرات من المحامين بمجمع محاكم بنها، بمحافظة القليوبية اليوم الخميس، فى إضراب عن العمل، أمام جميع الدوائر الاستئنافية والجنائية، احتجاجا على ارتفاع الرسوم القضائية.

إضراب العشرات من المحامين بمقر بمجمع محاكم بنها بمحافظة القليوبية

ومن جانبه، علق مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية أن إضراب المحامين اليوم جاء بهدف المطالبة بإلغاء الرسوم الخاصة بارتفاع الرسوم القضائية، والتي تتسبب في أزمات كبيرة للمحامين مؤكدًا أن الإضراب اليوم تضمن عدم مثول المحامين أمام الدوائر القضائية للتأكيد علي رفض هذه الرسوم.

وقال عماد شندي عضو مجلس نقابة المحامين بشمال القليوبية إنه تم الحضور أمام جميع دوائر الاستئناف والجنائي وإثبات الإضراب في محاضر جلسات قضايا، وأن من دور نقابة المحامين الحفاظ على الأمن والسلم القومي، وأنه من الخطورة فرض رسوم مخالفة للقانون والدستور والذي يكفل حق التقاضي للمواطن المصري دون إرهاق أعباء مالية على المواطنين.

كما طالب "شندي"بوقف العمل بهذه الرسوم فورًا، وفتح حوار جاد بين النقابة والجهات المعنية لتدارك الآثار السلبية المترتبة على القرار.

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