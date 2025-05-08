واشنطن تعتزم إلغاء قيود فرضها بايدن على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء قيود، فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، هدفت إلى تقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، وهددت بالتأثير سلبا على مبيعات شركات أشباه الموصلات.

القاعدة أو القيود التي فرضتها إدارة بايدن

ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن مسئول أمريكي، أن القاعدة أو القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 15 مايو، ومليئة بالإجراءات البيروقراطية حتى أنها أصبحت "غير قابلة للتطبيق".



وأوضح المسؤول الأمريكي أنه بدلا من ذلك، تنوي إدارة الرئيس ترامب إعادة صياغة القاعدة وتنظيمها، فيما تأتي الخطوة الأمريكية في وقت تتبنى فيه الإدارة الجديدة نهجا أكثر تساهلا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة محليا، في ظل تصاعد المنافسة مع شركات التكنولوجيا الصينية في هذا المجال.

وحدات معالجة رسومات الجرافيك

ويعد تعديل القاعدة المعروفة باسم "إطار نشر الذكاء الاصطناعي"، خبرا سارا لشركات مثل "NVIDIA"، التي كانت ستواجه قيودا على كمية معدات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها بيعها في دول مثل الهند وسويسرا وسنغافورة.



وكانت الشركة قد شهدت طلبات كثيرة على وحدات معالجة رسومات الجرافيك الخاصة بها، مما دفعها لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم خلال بضع سنوات فقط.

وكانت القيود التصديرية التي أُدخلت في الأيام الأخيرة من رئاسة جو بايدن، قد أنشأت نظام ترخيص ثلاثي المستويات لرقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات، مثل وحدات معالجة رسوم الجرافيكس القوية من شركة "إنفيديا".

ويعود الهدف من هذه القيود إلى الحد من قدرة الشركات الصينية على الالتفاف على ضوابط التصدير الأمريكية عبر الوصول إلى هذه الرقائق من خلال دول أخرى، في ظل التنافس الجيوسياسي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية

في الثاني من أبريل الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وإن معدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، وبالنسبة لـ57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة منذ 9 أبريل/ نيسان، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة: بحيث يكون هناك توازن بدلًا من عجز.

لكن في التاسع من أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.

وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضًا. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.