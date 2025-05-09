أمم إفريقيا للشباب، موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لخوض مباراته الرابعة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره منتخب تنزانيا اليوم الجمعة.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، ويحتضنها ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للشباب.

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام زامبيا

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تعادل الفراعنة الصغار أمام زامبيا بدون أهداف.

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “حاولنا تحقيق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. لدينا إصابات في الفريق وخمسة أيام كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وهناك أخطاء سنحاول تصحيحها وسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.