توتنهام يفوز على بودو جليمت 1/3 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

فاز توتنهام على بودو جليمت النرويجي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت مساء الخميس، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل أهداف فريق توتنهام كل من: برينان جونسون في الدقيقة الاولي وجيمس ماديسون في الدقيقة 34، وسولانكي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وجاء هدف بودو جليمت عن طريق سالتنيس في الدقيقة 83.

تشكيل توتنهام أمام بودو جليمت

تشكيل بودو جليمت أمام توتنهام

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