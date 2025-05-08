الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

الحماية المدنية تجري عملية تبريد لحريق الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

حريق الشركة القابضة
حريق الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

تجري الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عمليات التبريد للطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة  القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بـ منطقة الأزبكية، لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

إخماد حريق الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب بالطابق الأول والثاني داخل مقر الشركة  القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية، دون وقوع إى إصابات.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة والمعنية بفصل التيار الكهربائي، والغاز الطبيعي عن عدة أماكن مجاورة لحريق مقر الشركة  القابضة للأدوية  بشارع راتب باشا بمنطقة الأزبكية.

 

حريق داخل الشركة القابضة للأدوية بالازبكية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بشارع راتب باشا بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

 

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل الطابق الأول والثاني بمقر الشركة القابضة للأدوية بالعقار المكون من 12 طابقا  بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إى إصابات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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