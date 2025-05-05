وسط انهيار أسرتها وصديقاتها، تشييع جثمان روان طالبة علوم الزقازيق (فيديو وصور)

حادث طالبة علوم الزقازيق، شيع العشرات من أهالي شارع وادي النيل بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان روان ناصر أحمد السيد 22 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة كلية العلوم بجامعة الزقازيق، والتي لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية أمس الأحد.

جنازة شهيدة العلم بالزقازيق

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد الحجازي، ليتم بعدها الدفن بمقابرأسرتها وسط حالة من الحزن الشديد، وانهيار أسرتها وأصدقائها حزنا على فراقها.

جنازة طالبة علوم الزقازيق، فيتو

ومن جانبه، أوضح أحد أقارب المتوفاة، أن الضحية والدها يعمل محاسبا، ولها من الأشقاء 3 بنات، لافتًا أنها كانت طالبة متفوقة وتحلم بالتخرج من الكلية، إلا أن قضاء الله وقدره حال دون ذلك، لتلقى ربها شهيدة للعلم.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

جنازه روان ناصر، فيتو

وانهارت زميلات الطالبة الراحلة في المدرسة وسط حالة من البكاء والنحيب، حزنا على فراق زميلتهن، كما ظهرت والدة الفتاة في حالة انهيار، وفقدت وعيها أثناء خروج الجثمان من المسجد.

جنازة الطالبة، فيتو

تفاصيل وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق

كانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان. ن" 22 عاما الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق (جثة هامدة).

وتبين من التحريات الأولية إصابة الطالبة أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

تطورات جديدة في حادث مصرع طالبة الزقازيق وسر المكالمة الأخيرة

طلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف الفتاة روان الطالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق محافظة الشرقية، والتى لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية.

وسألت جهات التحقيق عددا من الشهود بحادث وفاة الطالبة، والذين أكدوا أن المتوفاة أجرت مكالمة هاتفية قبل سقوطها مباشرة من الطابق الرابع بالكلية، كما استدعت النيابة العامة أسرتها لسؤالهم عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبلَ وفاتها.

جنازة طالبة علوم الزقازيق، فيتو

وندبت النيابة العامة خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانا لما فيه من آثار قد تسفر عن وضع تصور محدد لحدوث الواقعة، وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها حيث تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

طالبة علوم الزقازيق،فيتو

وكانت النيابة انتهت من مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، للتأكد من سير الأحداث والوقوف على أي تفاصيل قد تساهم في تفسير ما حدث.

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