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جامعة الزقازيق تصدر بيانا جديدا بشأن مصرع الطالبة روان ناصر

وفاة طالبة علوم الزقازيق،
وفاة طالبة علوم الزقازيق، فيتو

أصدرت جامعة الزقازيق منذ قليل بيانا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك حول مصرع الطالبة روان ناصر أحمد السيد الطالبة بالفرقة الرابعة إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق. 

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

وتقدمت أسرة جامعة الزقازيق بخالص العزاء في وفاة الطالبة.

وأكدت الجامعة أن الواقعة قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وتُقدِّم إدارة الجامعة كافة المعلومات المتاحة لديها لمساعدة جهات التحقيق في هذا الشأن. 

جامعة الزقازيق تهيب رواد السوشيال ميديا بتحري الدقة بشأن وفاة طالبة علوم الزقازيق 

وأهابت الجامعة بمستخدمي ورواد وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يُكتب بشأن هذه الواقعة، حتى تنتهي جهات التحقيق من عملها، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه بمعرفة الجهات المختصة.

احترام خصوصية أسرة المتوفاة 

وشددت الجامعة على ضرورة احترام خصوصية أسرة الطالبة في هذا الظرف الإنساني.

تفاصيل وفاة الطالبة روان ناصر

وكانت  غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان. ن" 22 عاما طالبة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق (جثة هامدة).

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالبة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

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