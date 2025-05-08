الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق مول شهير بكرداسة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

يواصل فرق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق نشب بمول تجاري شهير بدائرة مركز شرطة كرداسة، للوقوف علي ملابساته وذلك عقب انتهاء رجال الحماية المدنية من عمليات تبريد مكان الواقعة فور نجاحها في السيطرة على الحريق.

ويواصل رجال البحث الجنائي فحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والتحريات ومناقشة شهود العيان للوقوف علي السبب وراء الحريق.

وأوضحت التحريات المبدئية حول الواقعة إلى أن ماس كهربائي بسخان كاتيل هو  السبب في اندلاع حريق بواجهة المول، دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد اشتعال حريق بمبنى في الشارع السياحي بكرداسة.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للمباني المجاورة.

وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن الحريق اشتعل بواجهة مول تجاري لبيع الملابس، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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المعمل الجنائي مركز شرطة كرداسة رجال البحث الجنائي ماس كهربائي

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