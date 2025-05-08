المخرج محمد عبد العزيز يدلي بشهادته: زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز كان ملء السمع والبصر

أدلى المخرج محمد عبد العزيز بشهادته بشأن الجدل المثار بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد ما زعم أولاد الساحر أن زواج والدهم من الإعلامية انتهي بعد شهر ونصف الشهر فقط من زواجهما في عام 1998.

وكتب المخرج محمد عبد العزيز في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: كنت قريبا جدا وصديقا حميما للمغفور له الفنان الصديق محمود عبد العزيز.. شتاء في القاهرة وصيفا في الإسكندرية والساحل الشمالي.

أضاف: وامتدت صداقتنا وزمالتنا وجمعتنا أفلام عديدة اشتركنا في تقديمها سويا قبل زواجه من الإعلامية الصديقة بوسي شلبي وبعدها، وأشهد أن ارتباطه بـ بوسي كان ملء السمع والبصر، وعايشناه جميعا كأصدقاء وزملاء لحظة بلحظة في جميع المناسبات بحلوها ومرّها.

زوجة وشريكة حياة

تابع: وكانت بوسي تستقبلنا في دعواته لنا كزوجة وشريكة حياة سواء في شقة محيي الدين أبو العز أو في فيلتها بزايد ٢٠٠٠ ، عندما كان محمود مقيما معها فيها انتظارا لبناء فيللته في الشيخ زايد، أو في كابينة بوسي في هاسيندا باي في الصيف، والتي كان محمود مقيما معها فيها أيضا، وتوسطت بوسي لي للاستعانة بمحمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في إعطائهم الفرصة للتمثيل في بعض مسلسلاتي للمرة الأولى، وبموافقة ومباركة محمود، لم نلاحظ أو نرصد لثانية واحدة أن بوسي لم تكن زوجة لمحمود أو طليقة له، بل حدث خلاف بينهما وتحدثت مع محمود وعنفّته، وطالبته بعدم سماع الوشايات وانصاع محمود لرأيي واستجاب لمصالحة زوجته بشهادة المنتج الصديق محمد فوزي.

واختتم: هذه شهادتي للحق والتي أكدتها تواجد بوسي ليلا ونهارا في رعاية محمود الله يرحمه في مرضه الأخير بمستشفى الصفا، وحتى وفاته، هذا بالإضافة لسفرياتها المتواصلة للاسكندرية لزيارة ضريحه في كل المناسبات وقراءة القرآن على روحه الطاهرة.. هذا ما عشناه ولمسناه لسنوات وسنوات.

المخرج / محمد عبد العزيز.

بيان ورثة محمود عبد العزيز

وكان قد أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا، مساء أمس الأربعاء، للرد على ما وصفوه بـ "المنشورات المغلوطة" التي انتشرت مؤخرًا والتي تتعلق بعلاقة الفنان الراحل بالإعلامية بوسي شلبي من زواج وطلاق.

مغالطات وأكاذيب

وجاء في بيان ورثة الفنان الراحل "أن الإعلامية بوسي شلبي - من دون الإشارة إلى اسمها - قامت بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من "المغالطات والأكاذيب" بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهار طلاقها".

وأضاف الورثة في البيان "أنهم آثروا الصمت حتى يقول القضاء كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، حيث صدرت جميع الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، والتي وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

طلاق.. وعلاقة عمل

وأكد ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز صحة المستندات التي تثبت طلاق الإعلامية من والدهم الراحل، وجاء في البيان: "نعلن للجميع أن ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجًا بها حتى أيامه الأخيره هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

كما أكد ورثة الراحل محمود عبد العزيز: "نرفض المساس باسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان، ونؤكد أننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".

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