تفاصيل مصرع شاببن دهسا تحت عجلات سيارة نقل علي طريق في الدقهلية

لقى شابان مصرعهما دهسا تحت عجلات سيارة نقل علي طريق شرنقاش - جمصة بمحافظة الدقهلية.

مصرع شخصين دهسا تحت عجلات سيارة نقل علي طريق بالدقهلية



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس سياره نقل لشابين كان يستقلان موتوسيكل على طريق شرنقاش جمصه.

أسماء الضحايا لحادث طريق شرنقاش جمصة



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أن المتوفيين هما أحمد عطا السيد 17 عاما مقيم ميت عنتر وزياد محمد سالم 16 عاما مقيم ميت عنتر أيضا فيما تجرى المحاولات لإخراجهما من تحت السيارة.



وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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