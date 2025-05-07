نائب محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة بمدينة جمصة والمنطقة الصناعية

أجري الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، جولة استهدفت تفقد مدينة جمصة والمنطقة الصناعية وعدد من المشروعات الخدمية هناك، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازم

وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب لتعظيم الاستفادة من المنطقة الصناعية ومواردها المتنوعة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة وتوفير فرص عمل جديدة لمختلف الفئات العمرية، والاستفادة من الموارد المتاحة بمدينة جمصة وحسن استغلالها وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار والمصيفين.

جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المشروعات والميادين بالمنطقة الصناعية

وفي هذا السياق، قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المشروعات والميادين، كما تفقد المنطقة الصناعية بجمصة، وتفقد المخبز البلدي بالشيخ زايد للتأكد من جودة الخبز والخدمة التي يتلقاها المواطنون.

تفقد مجمع خدمات منطقة الشيخ زايد

واستمع "العدل" لآراء المواطنين، ووجه باستمرار المتابعة اليومية من قبل ادارة التموين ومجلس المدينة، كما قام بتفقد مجمع خدمات منطقة الشيخ زايد الذى يضم، مكتب عمل، مكتب التضامن الإجتماعي، وإدارة صحية، وسيتم بدء عمل عيادة صحية ومعمل تحاليل بمجمع الخدمات اعتبارآ من بداية الأسبوع القادم، ومن المقرر أن يضم المركز التكنولوجي بمجمع الخدمات، الكهرباء، مياه، الغاز، سجل مدني، مكتب عمل، تضامن اجتماعي، مجلس المدينة.

تفقد أعمال التطوير الجارية بشارع جامعة الدلتا

كما قام نائب المحافظ بتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع جامعة الدلتا ووجه بسرعة إنجاز جميع الأعمال الجارية، وقام بتفقد ميدان شارع فخر الدين، ووجه بالعمل على تطوير الميدان بما يتناسب مع الهوية البصريه لمدينة جمصة الساحلية، كذلك قام نائب المحافظ بمعاينة أعمال صيانة خط الصرف الصحي بالمجاورة الأولى بمنطقة 15 مايو.

تفقد نادي المنصورة الرياضي بمنطقة 15 مايو فرع جمصه

كما تفقد أعمال الإنشاءات الجارية بنادي المنصورة الرياضي بمنطقة 15 مايو فرع جمصه وأشاد بمستوى إنجاز الأعمال وجودتها، وتفقد أكثر من موقع لدراسة انشاء، سوق خضروات، وأسماك، حضاري يليق بأهالي وزوار المدينة الساحلية، كما تفقد الشاطئ لمتابعة أعمال ترميم وصيانة أبراج إنقاذ الشاطئ وأعمال النظافة ورفع الرمال من المشايات المؤدية للبحر.

نائب محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي

واختتم نائب محافظ الدقهلية الزيارة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برئاسة المدينة واستمع لآراء وشكاوي المواطنين ووجه بدراستها والعمل على سرعة حلها، كما قام بالمرور على المنطقة الصناعية بجمصة لمتابعة أعمال ورفع كفاءة البوابات، وقام بالمرور على مصنع( نيو هووب)للأعلاف لتفقد خطوط الانتاج وتشجيع الإستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصه.

إجراء معاينات وقياسات دورية للمداخن والغازات،

وكلف الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، مدير عام البيئة بإجراء معاينات وقياسات دورية للمداخن والغازات، وسحب عينات صرف صناعي للاطمئنان على مطابقتها للمواصفات وحفاظها على البيئة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاءت جولة نائب المحافظ بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الاستثمار والشئون الإقتصادية بالمحافظة، والدكتور عمرو عبدالعاطى رئيس مدينة جمصه، والعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعيه بجمصه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.