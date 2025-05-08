الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

دهسته سيارة، كاميرات المراقبة تكشف لحظات مصرع شاب بالشيخ زايد

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

 لقى شاب مصرعه في حادث أليم، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الشيخ زايد، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة تبين أن سيارة مسرعة صدمت الشاب خلال محاولته عبور الطريق، مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح متعددة، وفارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.

جرى تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لتحديد تفاصيل الواقعة، وتم ضبط سائق السيارة المتسببة في الحادث.

وأمرت النيابة العامة بانتداب لجنة فنية لفحص السيارة، وطلبت تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، كما قررت حجز السائق على ذمة التحريات، ووجهت له تهمة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة قواعد المرور، مع سرعة استدعاء شهود العيان والاستعلام عن رخصة القيادة الخاصة بالمتهم.

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النيابة العامة تقرير الطب الشرعي غرفة عمليات النجدة منطقة الشيخ زايد

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