وكيل تعليم الدقهلية يتابع المراجعات المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

تفقد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية فعاليات المراجعات النهائية المجانية المقدمة لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بإدارة دكرنس التعليمية.

الأماكن المستهدفة في جولة وكيل تعليم الدقهلية

حيث تفقد مدارس:

-دكرنس الثانوية الحديثة

-الشهيد حمزة السحيتي الإعدادية بنين

-دكرنس الإعدادية بنات

حيث رافق وكيل تعليم الدقهلية أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، وكان في استقباله إيهاب القاضي مدير إدارة دكرنس التعليمية

في إطار الحرص على الوقوف ميدانيًا على جودة ما يُقدم للطلاب من دعم تعليمي ومعنوي قبيل انطلاق الامتحانات.

المراجعات ليست مجرد دروس بل هي رسالة دعم حقيقية لكل طالب

أكد المهندس محمد الرشيدي أن هذه المراجعات ليست مجرد دروس بل هي رسالة دعم حقيقية لكل طالب وفرصة ذهبية لتعويض أي قصور واستعادة الثقة بالنفس مشددًا على أن الدولة تبذل كل ما في وسعها لتوفير تعليم مجاني عالي الجودة يُمكّن أبناءنا من النجاح والتميز.

نراهن على وعي طلابنا وإصرارهم على النجاح

وأضاف وكيل تعليم الدقهلية "نراهن على وعي طلابنا وإصرارهم على النجاح ونؤمن أن كل طالب يستطيع أن يصنع مستقبله إذا توفرت له البيئة المناسبة والدعم الكافي وهنا يأتي دورنا في أن نكون السند الحقيقي لهم ".

إعداد وتنفيذ هذه المراجعات بكل إخلاص وتفانى وعلي الطلاب الاستفاده

كما دعا الرشيدي الطلاب إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرص والحرص على الحضور والمشاركة الفعالة مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون في إعداد وتنفيذ هذه المراجعات بكل إخلاص وتفانى.

المتابعة الميدانية ستستمر حتى آخر يوم دراسي

واختتم جولته مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ستستمر حتى آخر يوم دراسي وأن المديرية لن تدخر جهدًا في توفير كل سبل النجاح لأبنائنا الطلاب

وذلك في إطار استمرارً جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبدعم من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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