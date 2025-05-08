الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

ضبط لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

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تنفيذ عدة حملات تموينية بالإسماعيلية 

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الفترة من 5 حتى 8 مايو 2025، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات التموينية 

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط عدد 23 طبق لحوم مجمدة مجهولة المصدر زنة الواحد 750 جرام مايعادل 62.3 كيلو لحوم مجمدة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

كما تم ضبط أحد البدالين التموينيين لتجميعه عدد 25 كرتونة زيت تمويني خليط ما يعادل 300 زجاجة زيت زنة الواحدة 800  لتر. 

 

كما تم ضبط مصنع زيت بدون ترخيص واستخدامه علامه تجاريه بدون وجه حق وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز 

تم تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن،  محضرين لعدم نظافة أدوات العجن، محضر لوحة الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر ميزان  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 مجال الرقابة على الأسواق 


تم تحرير 19 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و33 محضرا لعدم حمل شهادة صحية،  محضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر عمل أوكازيون، محضر عدم الإعلان عن المخازن، محضر عدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، و7 محاضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية. 

 

 

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