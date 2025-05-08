اصطدام سيارة ميكروباص برصيف الطريق الغربي بأسيوط وإصابة 9 من ركابها

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص، برصيف طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين الروس، باتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تصادم علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة ميكروباص برصيف طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قبل كمين الروس،ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فجنحت به الي رصيف الطريق، وأصيب 9 من ركاب السيارة، نتيجة تصادمها بالرصيف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، والإسعافات اللازمة.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة العامة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وكتابة تقرير عن حالة المركبة، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة.

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