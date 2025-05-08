استمرار فعاليات مؤتمر طلاب الدراسات العليا فى العلوم التطبيقية بجامعة بنها

واصلت جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر عام المؤتمر الرابع للدراسات العليا، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والطلاب.

وحاضر فى فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدكتورة عايشة نواف البلوي مستشار البحث العلمي بجامعة تبوك بمحاضرة بعنوان " نحو شراكات بحثية مبتكرة لتمكين طلاب البكالوريوس والدراسات العليا"، ووليد ربيع استشاري ومدرب مهني بمحاضرة عن كيفية الحصول علي أفضل وظيفه، بالإضافة إلى عرض عدد من قصص النجاح لعدد من مشاريع الطلاب في مختلف مجالات العلوم التطبيقية.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلي أن افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الرابع الطلابي في مجال العلوم التطبيقية يأتي في إطار حرص جامعة بنها على دعم وتشجيع الإبداع الطلابي والتميز الأكاديمي، وتعزيز دور البحث العلمي في تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لأبنائنا وللوطن.

وأكدت نائب رئيس جامعة بنها أن المؤتمر يمثل منصة علمية هامة تتيح لطلابنا الفرصة لعرض مشروعاتهم وأبحاثهم، والتعبير عن أفكارهم الابتكارية في مختلف مجالات العلوم التطبيقية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحتياجات المجتمع، وتسهم في دعم خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.

كما أكدت الدكتور جيهان عبد الهادي أن جامعة بنها حريصة علي توفير كل سبل الدعم والرعاية لطلاب الجامعا، إيمانًا منها بأن الاستثمار الحقيقي هو في عقول الشباب، وفي قدرتهم على التفكير النقدي، والابتكار، والعمل الجماعي.

فيما أوضح الدكتور خالد العيسوي أن المؤتمر الطلابى الذي يعقد علي هامش المؤتمر السنوي الرابع في مجال العلوم التطبيقية تقدم فيه عدد 59بحث فاز منهم 35 بحث علمى، كما تقدم 7 بحث منشور 4 Q1 و1 Q2، و1 Q3, , وبحث واحد نشر داخلى، وعدد 6 قصص نجاح واختار منهم 4 قصص نجاح للطلاب.

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