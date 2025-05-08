ختام البرنامج التدريبي "القيادة والإشراف" لخدمة المواطنين في صحة الدقهلية

شهدت مديرية الشؤون الصحية في الدقهلية، ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف بعنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري لمسؤولي خدمة المواطنين"، بحضور الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وذلك في إطار التعاون المثمر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، برئاسة الأستاذ حسن مدين.

ختام البرنامج التدريبي "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري" لخدمة المواطنين

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والذي نفذ تحت إشراف الأستاذ حسن مدين مدير عام خدمة مواطنين بالوزارة وانطلاقًا من رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري والارتقاء بالكوادر البشرية، ضمن خطة شاملة لتحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية.

خدمة المواطنين تمثل «الخط الدفاعي الأول» داخل المنظومة الصحية

وخلال كلمته، أكد وكيل صحة الدقهلية أن إدارات خدمة المواطنين تمثل «الخط الدفاعي الأول» داخل المنظومة الصحية، مشددًا على أن تطوير هذه الإدارات هو استثمار مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خدمة المواطنين هي العمود الفقري لأي تطوير حقيقي داخل القطاع الصحي

وقال:"خدمة المواطنين هي العمود الفقري لأي تطوير حقيقي داخل القطاع الصحي، لما تؤديه من دور مباشر في التواصل مع المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات، وبناء جسور الثقة بينهم وبين الدولة".

وأضاف أن البرنامج يعكس التزام الوزارة بتمكين العاملين وتزويدهم بأحدث المهارات الإدارية والتنظيمية، موجّهًا الشكر للإدارة العامة لخدمة المواطنين، وعلى رأسها حسن مدين، لما تبذله من جهود نوعية في دعم وتطوير هذه المنظومة الحيوية.

تعزيز قدرات مسؤولي خدمة المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وفعالية

من جهته، أوضح حسن مدين، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى تعزيز قدرات مسؤولي خدمة المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وفعالية.

نعمل على ترسيخ ثقافة الإدارة الحديثة في خدمة المواطنين

وأضاف مدين "نحن نعمل على ترسيخ ثقافة الإدارة الحديثة في خدمة المواطنين، من خلال تدريب كوادرنا على أعلى مستوى، ليكونوا هم الواجهة الحقيقية للقطاع الصحي".

أشرفت على البرنامج الأستاذة هدى أحمد – مسؤول التدريب بالوزارة، فيما تولّت الأستاذة شيرين نعيم – المنسق الإعلامي بالإدارة العامة لخدمة المواطنين – التنسيق الإعلامي للفعاليات. كما لعبت الدكتورة ولاء الرافعى، مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بالدقهلية، دورًا فاعلًا في الإشراف والتنظيم الميداني للبرنامج.

تناول أحدث المفاهيم في القيادة والإشراف وآليات العمل المؤسسي الفعّال

وشارك في تدريب المشاركين نخبة من المحاضرين المتخصصين من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، وهم مصطفى رمضان، هالة أحمد سلطان، وشيرين نعيم وإيهاب إبراهيم عبد المنعم، حيث تم تناول أحدث المفاهيم في القيادة والإشراف وآليات العمل المؤسسي الفعّال.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور تامر مدكور بتكريم وتسليم الشهادات للمشاركين، موجهًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على البرنامج، ومشيدًا بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

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