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وكيل تعليم القاهرة تتفقد المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بمصر الجديدة

التربية والتعليم
التربية والتعليم والتعليم الفني
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تفقدت الدكتورة همت أبو كيلة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء،  المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة الطبرى الإعدادية بنين، بحضور نيفين سعيد مدير عام الإدارة. 

وكيل المديرية تتفقد المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية  بمصر الجديدة

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة العمل على تقديم خدمات تعليمية متميزة لطلاب الشهادات العامة، بالإضافة إلى جانب تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. 

واطمأنت على انتظام الطلاب فى المراجعات النهائية المجانية، مشيرة إلى تجهيز وتهيئة القاعات بالشكل المناسب لراحة الطلاب.

ونوهت وكيل المديرية إلى وجود عدد من المعلمين المتميزين للقيام بتدريس هذه المراجعات.

 

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