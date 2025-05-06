محافظ دمياط يفتتح معرض فن الأويما ويعلن عن خطة متكاملة لإحياء الحرف التراثية

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط معرض فن الأويما في نسخته الثانية والمقام بساحة الكوبري التاريخي جسر الحضارة وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي بتنظيم مشترك بين وحدة السكان بديوان عام المحافظة وإدارة الكوبري الحضاري.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ والمهندس حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشيرين عكاشة رئيس وحدة السكان ورنا سرحان مدير إدارة الكوبري إلى جانب مشاركة واسعة من الحرفيين المتخصصين في النحت على الخشب.

معرض فن الأويما في نسخته الثانية

وتفقد محافظ دمياط أجنحة المعرض التي ضمت نماذج خشبية متنوعة أبدعها الحرفيون بمهارة فائقة حيث أشاد المحافظ بجودة المعروضات التي تعكس براعة الصناع الدمايطة وإرثهم العريق في فن الأويما.

الشهابي يشارك في تجربة نحت على الخشب ويشيد بمهارة الصناع الدمايطة في فن الأويما

وخلال جولته بالمعرض شارك المحافظ في تجربة نحت على الخشب وأعلن عن إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء هذه الحرفة التراثية تشمل توفير برامج تدريبية متخصصة وإنشاء كيانات لتسويق المنتجات ودعم الصناع لفتح آفاق تسويقية محلية ودولية وتشجيعهم على إنتاج نماذج صغيرة كهدايا ترويجية.

ندوة تعريفية عن الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحرفيين

وعلى هامش المعرض تم تنظيم ندوة تعريفية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة استعرض خلالها مدير فرع الجهاز حزمة الخدمات التي يقدمها للصناع وتشمل الدعم المالي والفني وفتح فرص تسويقية من خلال المعارض مثل معرض صنع في دمياط بالإضافة إلى طرح مقترح لتنفيذ برنامج تدريبي مجاني في التسويق الإلكتروني وتوسيع النشاط التجاري.

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