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محافظ دمياط يكرم البطل يحيى الجمل بعد تتويجه ببطولة أفريقيا للمصارعة بالمغرب

محافظ دمياط يكرم
محافظ دمياط يكرم البطل يحيي الجمل.. ڤيتو

كرم الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، البطل الرياضي يحيى عماد عبد الرحمن الجمل، ابن المحافظة، بعد حصوله على ميداليتين في بطولة أفريقيا للمصارعة تحت سن 20 عامًا، التي أُقيمت في المملكة المغربية خلال الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو الجاري.

ذهبية المصارعة الحرة وفضية الروماني

وخلال اللقاء الذي جمع المحافظ بالبطل وأسرته ومدربه، أشاد الدكتور الشهابي بما حققه من إنجاز كبير، إذ فاز بذهبية أفريقيا في المصارعة الحرة وزن 79 كجم، وفضية المصارعة الرومانية، مشيدًا بتمثيله المشرف لمصر ومحافظة دمياط في المحافل الدولية، وتفوقه في البطولات المحلية والعالمية.

 

محافظ دمياط يكرم البطل يحيي الجمل مع اسرته
محافظ دمياط يكرم البطل يحيى الجمل مع أسرته

 

دعم مستمر من الدولة والوزارة والمحافظة

وأكد محافظ دمياط سعادته بصعود أحد أبناء المحافظة إلى هذا المستوى المتقدم، معربًا عن أطيب تمنياته له بمزيد من النجاحات، مشيرًا إلى أن الدولة – ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي – والمحافظة حريصتان على دعم ورعاية الأبطال والموهوبين في مختلف المجالات، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات محليًا ودوليًا.

مشروع قومي لرعاية الموهبة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن البطل يحيى الجمل ينتمي إلى المشروع القومي للموهبة التابع للوزارة، ويحظى برعاية كاملة من الدولة، في إطار خطة متكاملة لدعم الرياضيين الواعدين، مشيدًا بالدعم الذي توليه محافظة دمياط لتلك النماذج المشرفة من أبنائها.

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