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محافظات

عيد دمياط القومي، تخليد انتصارات الأجداد في مواجهة الغزاة

محافظ دمياط، فيتو
محافظ دمياط، فيتو

تحتفل محافظة دمياط، اليوم الخميس 8 مايو، بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى انتصار أبناء المحافظة على جيوش الحملة الصليبية عام 1250 ميلادية، في واحدة من أبرز صفحات النضال الوطني في التاريخ المصري.


وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة، وجه  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، التهنئة لأبناء المحافظة، مشيدًا بروح الوحدة والوطنية التي اتسم بها المصريون جيلًا بعد جيل، مؤكدًا أن تلك الذكرى تدفعنا لبذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

محافظ دمياط: مشروعات جديدة بـ2.8 مليار جنيه تنطلق احتفالًا بالعيد القومي

أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن انطلاق عدد من المشروعات التنموية الجديدة تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2 مليار و827 مليون جنيه، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن دمياط تخطو خطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل بفضل عزائم أبنائها وإخلاصهم.

 

مشروعات تنموية كبرى في مدينة دمياط بتكلفة 589 مليون جنيه

تشهد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تنفيذ مشروعات متعددة في قطاعات الإسكان، والصحة، والتموين، والكهرباء، والتطوير الحضري، والطرق، والخطة الاستثمارية، من أبرزها:

قطاع الإسكان: أعمال بمستشفيات الجلدية ودمياط العام.

الكهرباء: نقل كابلات وتوسعات على الطريق الدولي، وتغذية بديلة للمستشفيات.

الصحة: افتتاح وحدة عناية مركزة بمستشفى دمياط العام.

الطرق: تطوير طريق شطا، طريق السنانية، محور السيالة/دمياط.

التطوير الحضري: رصف منطقة الشهداء.

مشروعات أخرى: تطوير كورنيش النيل، مبنى ديوان عام المحافظة، جراج الديوان.

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