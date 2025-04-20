منها تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط، أهم القرارات الحكومية اليوم بالجريدة الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 89، الصادر في 20 أبريل 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الصناعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق.

-قرار وزارة الصناعة بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة وزير الصناعة، وعضوية 14 عضو من الوزارات والهيئات المعنية.

-وقرارات وزارة الداخلية بشأن الأذن لـ 84 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، والأذن لـ22 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، بالإضافة لإبعاد سوري وسورية، وشخص من جزر القمر خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-و قرارات وزارة الإسكان والمرافق باستبدال بنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لس نة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المعدلة بالقرار الوزارى رقم 147لسنة 2020.وإضافة عدة مباني لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمركز ومدينة الفيوم بمحافظة الفيوم. وإضافة عدة عقارات بالدرب الأحمر لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بحافظة القاهرة. وحذف عقارات من سجلات المباني المميزة بمحافظة بورسعيد.

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