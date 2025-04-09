الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي لمسار القطار الديزل

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح وزارة النقل، ومحافظة مطروح، لاستخدامها في مسار القطار الديزل وحرمه، وفي إقامة عدد من المشروعات التنموية المختلفة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

تخصيص أرض لإقامة وحدة مرور بمركز ببا في بني سويف

وافق مجلس الوزراء على تخصيص 4.99 فدان لصالح وزارة الداخلية لإقامة وحدة مرور بمركز ببا، محافظة بني سويف.

تخصيص أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي بالواسطي في بني سويف

وافق المجلس على تخصيص 27.88 فدان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة معالجة بالواسطي.

تعديل البرنامج الزمني لمشروع العربي جروب بمدينة قويسنا

أُقرّ تعديل الجدول الزمني للمشروع الصناعي الخاص بشركة العربي جروب الممتد حتى عام 2030.

السماح بتنفيذ مشروع الغابات الشجرية على 2500 فدان في المنيا

الموافقة على التصرف بحق الانتفاع في أراضٍ لصالح هيئة تنمية الصعيد لإقامة مشروع الغابات الشجرية بالمنيا.

تجديد تعاقد شركة مصر للمدن الترفيهية لاستغلال وندر لاند لمدة 10 سنوات

اعتمد المجلس تجديد التعاقد مع الشركة لاستغلال وندر لاند بنظام الترخيص بالانتفاع.

اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 42 مشروعًا خدميًا وتنمويًا

تم اعتماد قرارات اللجنة المتعلقة بأوامر الإسناد وزيادات الأسعار لعدد من المشروعات.

اعتماد قرارات اللجنة الهندسية بشأن 20 مشروعًا في الإسكان والنقل والصناعة

أقرّ المجلس قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 6 أبريل 2025 المتعلقة باستكمال المشروعات.

اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات لأربع جلسات متتالية

اعتمد مجلس الوزراء محاضر الاجتماعات أرقام 79 حتى 82 بتاريخ 10 مارس 2025.

تعاقد هيئة الموانئ مع وكيل شركة ألمانية لصيانة الأجهزة التأمينية

وافق المجلس على التعاقد لتوريد قطع غيار وإصلاح أجهزة التأمين بالموانئ البرية.

توقيع اتفاق تعاون لاستكمال دراسات مشروع تصدير الكهرباء من مصر لإيطاليا

وافق مجلس الوزراء على اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الإماراتية لاستكمال الدراسات.

اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 110

أقرّ المجلس نتائج اللجنة في جلستها بتاريخ 20 يناير 2025 بشأن موضوعين استثماريين.

تأجير سوق العزب للماشية بالفيوم للإنتاج الحربي لتطويره كسوق نموذجي

الموافقة على تطوير السوق ضمن جهود الدولة للبيئة والتنمية الاقتصادية.

الموافقة على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تمت إحاطة المجلس بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.