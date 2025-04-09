الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي لمسار القطار الديزل

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح وزارة النقل، ومحافظة مطروح، لاستخدامها في مسار القطار الديزل وحرمه، وفي إقامة عدد من المشروعات التنموية المختلفة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

 

تخصيص أرض لإقامة وحدة مرور بمركز ببا في بني سويف

وافق مجلس الوزراء على تخصيص 4.99 فدان لصالح وزارة الداخلية لإقامة وحدة مرور بمركز ببا، محافظة بني سويف.

 

تخصيص أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحي بالواسطي في بني سويف

وافق المجلس على تخصيص 27.88 فدان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة معالجة بالواسطي.

 

تعديل البرنامج الزمني لمشروع العربي جروب بمدينة قويسنا

أُقرّ تعديل الجدول الزمني للمشروع الصناعي الخاص بشركة العربي جروب الممتد حتى عام 2030.

 

السماح بتنفيذ مشروع الغابات الشجرية على 2500 فدان في المنيا

الموافقة على التصرف بحق الانتفاع في أراضٍ لصالح هيئة تنمية الصعيد لإقامة مشروع الغابات الشجرية بالمنيا.

 

تجديد تعاقد شركة مصر للمدن الترفيهية لاستغلال وندر لاند لمدة 10 سنوات

اعتمد المجلس تجديد التعاقد مع الشركة لاستغلال وندر لاند بنظام الترخيص بالانتفاع.

 

اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 42 مشروعًا خدميًا وتنمويًا

تم اعتماد قرارات اللجنة المتعلقة بأوامر الإسناد وزيادات الأسعار لعدد من المشروعات.

 

اعتماد قرارات اللجنة الهندسية بشأن 20 مشروعًا في الإسكان والنقل والصناعة

أقرّ المجلس قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 6 أبريل 2025 المتعلقة باستكمال المشروعات.

 

اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات لأربع جلسات متتالية

اعتمد مجلس الوزراء محاضر الاجتماعات أرقام 79 حتى 82 بتاريخ 10 مارس 2025.

 

تعاقد هيئة الموانئ مع وكيل شركة ألمانية لصيانة الأجهزة التأمينية

وافق المجلس على التعاقد لتوريد قطع غيار وإصلاح أجهزة التأمين بالموانئ البرية.

 

توقيع اتفاق تعاون لاستكمال دراسات مشروع تصدير الكهرباء من مصر لإيطاليا

وافق مجلس الوزراء على اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الإماراتية لاستكمال الدراسات.

 

اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 110

أقرّ المجلس نتائج اللجنة في جلستها بتاريخ 20 يناير 2025 بشأن موضوعين استثماريين.

 

تأجير سوق العزب للماشية بالفيوم للإنتاج الحربي لتطويره كسوق نموذجي

الموافقة على تطوير السوق ضمن جهود الدولة للبيئة والتنمية الاقتصادية.

الموافقة على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تمت إحاطة المجلس بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء قرار رئيس الجمهورية الساحل الشمالي الغربي وزارة النقل القطار الديزل

مواد متعلقة

14 قرارا جديدا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

مدبولي: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك في الفترة المقبلة

مدبولي يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية لبحث سبل دعم التعاون المُشترك

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات بشأن طرح 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا ويعقبه مؤتمر صحفي

مدبولي: هيئة الدواء وضعت مصر على خريطة الرقابة العالمية

الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بتخصيص نسب استثمار محددة في صناديق الأسهم والمعادن والعقارات

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية