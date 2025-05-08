غرفة عمليات المحامين: نسبة الاستجابة للإضراب تجاوزت 90%

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين، أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف، والمأموريات التابعة لها، قد تجاوزت حتى الآن 90%، وهو ما يعكس وحدة صف الزملاء والتزامهم بالقرار النقابي الصادر دفاعًا عن المهنة وحقوق أعضائها.

وقالت: “لوحظ أن المخالفات محدودة والتجاوزات فردية، وتعمل الغرفة حاليًا على رصدها وتوثيقها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيالها”.

وتقدمت النقابة بالشكر لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

يذكر أن نقابة المحامين دعت أعضائها للإضراب اليوم أمام محاكم الاستئناف احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية.

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