نقيب المحامين بالقليوبية: الإضراب يشمل جميع الدوائر القضائية

أكد مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية أن إضراب المحامين اليوم جاء اعتراضا علي ارتفاع الرسوم القضائية والذي تتسبب في أزمات كبيرة للمحامين مضيفا أن الإضراب اليوم تضمن عدم مثول المحامين أمام الدوائر القضائية للتأكيد علي رفض هذه الرسوم.

تنفيذ إضراب المحامين بالقليوبية

وقال سعد صبري المحامي أنه تم تسليم قرار النقابة بالإضراب الصادر من نقابة المحامين بالقليوبية الي مأمورية استئناف بنها وامتنع المحامين عن حضور جميع الجلسات امتثالا لقرار النقابة برفض الرسوم القضائية المفروضة على المتقاضين والموصوفة بأنها غير قانونية.

الإجراءات التنظيمية لإضراب المحامين

وأعلنت نقابة المحامين عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام للمحامين عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية اليوم الخميس، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية الأخيرة. وجاءت القرارات كالآتى:

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف

أولًا: الإضراب العام عن الحضور اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

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