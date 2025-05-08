الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول لإقامة معرض دار المعارف بمكتبة مصر العامة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال اللقاء بمسؤلي دار المعارف،فيتو

 شَهِدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مراسِم توقيع بروتوكول لإقامة معرض لمؤسسة دار المعارف بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة بنها، وذلك بحضور المهندس رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، محمد علام مدير الشئون القانونية  فاطمة الزهراء مدير الشئون المالية  نهلة مسلم مدير مكتبة مصر العامة بالقليوبية.

محافظ القليوبية يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية

تموين القليوبية، تحرير 296 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية

إقامة معرض لمؤسسة دار المعارف بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة بنها

 واطلع "محافظ القليوبية" على خطة إقامة النشاط الدائم بإسم دار المعارف لعرض جميع إصدارات المؤسسة وعرض كل ما يخُص النشاط المُتعلق بالمكتبات، وكذلك عرض الكتب المحلية والأجنبية لتسويقها لحساب الغير وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة بنها.
 

 وأشادَّ محافظ القليوبية  بأنشطة دار المعارف التي تُعد من أقدم وأعرق المؤسسات في مصر والعالم العربي، فضلًا عن الكُتب وإصدارات الدار المُتميزة ومكتباتهِا المُنتشرة بِمُختلف محافظات الجمهورية، والتي تضُم سلاسل ومجموعات من الكتب في مُختلف التخصصات والأقسام وتُقدِم لأبناء مصر الخدمات الثقافية وكل ما هو جديد في شتى المجالات الأدبية والثقافية والعلمية وكُتب الأطفال والتُراث بالتعاون مع عمالقة وكبار المُؤلفين والمُحققين والمُترجمين، مُعلنًا تقديم كافة سُبل الدعم والتعاون بين المحافظة ودار المعارف لخدمة أبناء القليوبية ونشر الثقافة والمعرفة.

 
وأوضحَّ رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، أن دار المعارف  مؤسسة صحفية قومية مملوكة للدولة تُمارس دورها الريادي بنشر العلم والثقافة فى حياة الفرد والمُجتمع، فضلًا عن خدماتها للطُلاب والباحثين ورغبتها فى مجالات نشر العلم والثقافة والانتفاع المُشترك الذى يعود بالنفع العام على المُجتمع، مُعربًا عن بالغ سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع محافظة القليوبية والسعي في إقامة معارض للمؤسسة في مختلف مُدن القليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية تموين القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية محمد علام

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية للمشروعات الصحية بمحافظة الغربية

محافظ القليوبية يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية

تموين القليوبية، تحرير 296 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية

سقوط لصوص الهواتف بأسلوب الخطف فى القليوبية

الأكثر قراءة

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

3 من أعضاء مجلس المحامين يثبتون إضرابهم أمام محكمة استئناف شمال القاهرة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس وهذا العيار يسجل 4122 جنيها

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف في أكتوبر رفضًا للرسوم القضائية (صور)

محافظ القاهرة: سوق عبدالمجيد الحضاري يضم 4 مولات (فيديو)

سيناريوهات قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة الأهلي والزمالك

تعرف على موعد اجتماع لجنة التظلمات لحسم أزمة مباراة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الموت يوم عرفة، ما المراد بحسن الخاتمة وعلامتها؟

ما حكم عدم تعيين النية في السعي الواجب في الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية