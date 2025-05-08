منافسته على 3 بطولات جمدت قلبه، يورتشيتش يتمرد على بيراميدز بشأن تجديد عقده

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن موقف المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال مصدر بنادي بيراميدز أن عقد يورتشيتش ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري لكن العقد به بند تمديد موسم آخر، بشرط أن يتفق الطرفين على التجديد.

ورفض يورتشيتش التجديد الآن مفضلًا الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري، وقال إنه يريد التركيز حاليًّا مع الفريق في هذا الوقت الصعب من الموسم في ظل منافسته على ألقاب ثلاثة بطولات في أن واحد.

وشدد المصدر على أنه سيتم عقد جلسة مع يورتشيتش نهاية الموسم لمعرفة رغبته سواء في الاستمرار أو الرحيل.

وترغب إدارة النادي السماوي في استمرار يورتشيتش، ولكن لا بد من موافقة الطرفين على التجديد لذلك تنتظر قرار الكرواتي عقب نهاية الموسم.

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