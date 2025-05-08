بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للبنك الأهلي

يدخل فريق بيراميدز اليوم الخميس معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويخوض بيراميدز مرانه الختامي اليوم بستاد الدفاع الجوي قبل إعلان يوتشيتش المدير الفني للفريق قائمة فريقه التي سيخوض بها المباراة.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الاهلي



ويلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد البنك الاهلي



وتلقى فريق بيراميدز هزيمة غير متوقعة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المكس الأحد الماضي في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في نفس الجولة على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق.



ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل البنك الأهلي الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة



مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

1- الزمالك وبيراميدز: (8 مساءً) الثلاثاء 13 مايو على ستاد القاهرة.

2- بيراميدز وبتروجيت: (5 مساءً) السبت 17 مايو علي ملعب الدفاع الجوي

3- بيراميدز وسيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة على ملعب الدفاع الجوي

مباريات البنك الأهلي المتبقية في مسابقة الدوري



1ـ البنك x بيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً.

2ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد المكس الساعة 8 مساءً.

3ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة.

5ـ بتروجيت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة.



ترتيب مجموعة تحديد البطل



1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.