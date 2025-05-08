النيابة تستعلم عن تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بالطرق السريعة في الدقهلية

قررت نيابة الدقهلية الاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص مصابين في حوادث متفرقة علي الطرق السريعة بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم أمام شركه المياه على الطريق السريع بمحافظة الدقهلية، حيث اصطدمت ملاكى بأخرى.

تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكي بأخرى على الطريق السريع امام شركه مياه الدقهلية مما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة أحمد محمد أحمد حسن 73 عاما مقيم خلف مديرية الأمن القديمة ومصاب باشتباه خلع بالذراع اليسرى ـ محمد منصور محمد على 23 عاما مقيم الصالحات بنى عبيد ومصاب باشتباه خلع بالذراع اليسرى وكدمات متفرقة، إسلام رمضان متولى 22 عاما مقيم الحوال السنبلاوين، ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم.



وتم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

وشهد طريق ميت غمر المنصورة إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم تصادم ملاكى وربع نقل امام كوبرى بشلا بمحافظة الدقهلية.

إصابة 4 أشخاص في حادث علي طريق ميت غمر

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكي وربع نقل على طريق أجا-ميت غمر امام قرية بشلا مما اسفر عن إصابة أربعة اشخاص.

أسماء المصابين في حادث طريق ميت غمر



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كل من: هانى ربيع رمضان 33 عاما مقيم بلقاس اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى، وطارق مصباح محمد امين شرطه 45 عاما مقيم ميت محمود طناح اشتباه كسر بالحوض ، وأحمد حسن علي حسن 29 عاما مقيم ميت محمود طناح اشتباه ما بعد الارتجاج ، وخالد حنفي ابراهيم 51 عاما بلقاس اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجه.



تم نقل المصابين الىمستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم اخطره النيابه العامه بالواقعه لمباشرة التحقيقات.

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