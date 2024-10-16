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غدا، تعرف على أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية أنه سيتم غدا الخميس في الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 مساء من ذات اليوم تخفيف ضغوط المياه، في 5 مراكز بالدقهلية.

المراكز المستهدفة في تخفيف ضغوط المياه

 وأوضح بيان لـ مياه الدقهلية المراكز المتاثرة وهي مركز ومدينة بني عبيد بالكامل وأجزاء من مراكز دكرنس والمنصورة وتمي الأمديد والمنزلة وذلك للقيام بتنفيذ أعمال صيانة بلوحات الكهرباء بمرفق مياه ميت فارس.

انقطاع المياه في 5 مراكز بالدقهلية وقراها غدا

أوضح التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه سيتم تخفيف ضغوط المياه عن مركز ومدينة بني عبيد بالكامل وعن عدد من القرى بمركز دكرنس تشمل قرى الربيعات والمحمودية ومنشأة عبد الرحمن  وعن قرية طناح بمركز المنصورة وعن قرى ظفر والربع وصدقا بمركز تمي الامديد وعن قرية عرب زيدان بمركز المنزلة.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين بمركز ومدينة بني عبيد والقرى المشار إليها بالمراكز المذكورة المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه وجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار.

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