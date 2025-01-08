الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سر انتشار سيارات الإسعاف على الطريق السريع بجنوب الجيزة

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

شهدت بعض المناطق بجنوب محافظة الجيزة اليوم الأربعاء، زيادة ملحوظة في انتشار سيارات الإسعاف على الطريق السريع، مما أثار قلق بعض المواطنين.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن الزيادة في عدد سيارات الإسعاف تأتي في إطار خطة تدريبية مكثفة لفرق الطوارئ والإنقاذ، بهدف رفع كفاءتها في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث والكوارث التي قد تحدث على الطرق السريعة.

الهدف من هذه التدريبات

وتهدف هذه التدريبات إلى رفع مستوى الاستعداد والتأكد من جاهزية فرق الإسعاف وتجهيزاتها للتعامل مع أي طارئ، وتدريب فرق الإنقاذ على أحدث التقنيات وطرق التعامل مع الحوادث المختلفة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالطوارئ.

وأوضح المصدر أن هذه التدريبات تهدف إلى طمأنة المواطنين بأن الجهات المعنية تعمل جاهدة لضمان سلامتهم وأمنهم، وأنهم على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حادث أو أزمة قد تطرأ.

ودعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع فرق الطوارئ والإنقاذ، والالتزام بقواعد المرور، والإبلاغ عن أي حالات طارئة فورًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنوب محافظة الجيزة جنوب الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي يعززان التعاون المشترك لخدمة صناعة الأدوية

البيئة والصناعة في 2024.. بدء العمل ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة.. وفحص نماذج دراسات تقييم الأثر البيئي لأكثر من 7 آلاف مشروع

تقدم ملحوظ في أعمال الرصف بمركز الواحات البحرية

محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لعدد من القرى في أطفيح والصف وكرداسة

احتفالا بيوم الثقافة المصرية، فتح المتاحف بالجيزة مجانا وخصم 50 % على إصدارات الوزارة

محافظة الجيزة: 37 فريقا طبيا بأماكن التجمعات لتأمين احتفالات عيد الميلاد

نائب محافظ الجيزة تعيد تشكيل وحدة السكان لتعزيز العمل الديموجرافي

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية وإجراءات منع الغش
ads

الأكثر قراءة

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

بديل الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

وصفه بلفظ خارج واتهمه بتوريط أمريكا، ترامب ينشر فيديو لأستاذ جامعي يهاجم نتنياهو بسبب العرب

وصفوه بالخطير، اللقطات الأولي لبحيرة حمم بركان "أرتا إليه" في إثيوبيا (فيديو)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. جدول مباريات كأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بانتهاء فترة التوتر

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية