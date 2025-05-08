التدخل السريع بالدقهلية: إيداع سيدة مسنة تركها أبناؤها في الشارع بدار رعاية اجتماعية

نجح فريق التدخل السريع في الدقهلية في احتواء أزمة سيدة تركها أبناؤها بالشارع دون مأوى أو سكن سعيا في إنقاذ حياتها وإيداعها بدار بداية جديدة للإيواء وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لها.

بقرار نيابة نقل السيدة الي دار رعاية مناسبة

وبمتابعة مباشرة من الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حيث أوضحت أن السيدة من مواليد 1960 وتبلغ من العمر 65 عاما وليس لها أحد يرعاها بعد أن تخلى عنها أبنائؤها، وتم إخطار النيابة العامة والتي أمرت بسرعة نقل السيدة الي دار رعاية مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

عمل فحص شامل لمسنه وإيداعها بدار مسنين

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع المسنة ووضعها بالدار، موضحة أنه فور وصوله للدار تم عمل فحص شامل لها والتعامل معه من الأخصائيين والفريق الطبي

فرق التدخل السريع يقوم بالتعامل مع كل الحالات التي يتم استقبال شكاوي بشأنها

جدير بالذكر أن فرق التدخل السريع يقوم بالتعامل مع كل الحالات التي يتم استقبال شكاوى بشأنها من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ أو بوابة الشكاوي الموحدة التابعة لمجلس الوزراء حيث يتم الانتقال إلى الحالة وإجراء دراسة حالة لها ثم اختيار التدخل المناسب وهناك ما يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ومنها من يتم إيداعه بأحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لحالته ثم يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

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