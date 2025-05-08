الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التدخل السريع بالدقهلية: إيداع سيدة مسنة تركها أبناؤها في الشارع بدار رعاية اجتماعية

إيداع مسنة بدار رعاية
إيداع مسنة بدار رعاية بالدقهلية، فيتو

نجح فريق التدخل السريع في الدقهلية  في احتواء أزمة سيدة تركها أبناؤها بالشارع دون مأوى أو سكن سعيا في إنقاذ حياتها وإيداعها بدار بداية جديدة للإيواء وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لها.

بقرار نيابة نقل السيدة الي دار رعاية مناسبة 

وبمتابعة مباشرة من الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حيث أوضحت أن السيدة من مواليد 1960 وتبلغ من العمر 65 عاما وليس لها أحد يرعاها بعد أن تخلى عنها أبنائؤها، وتم إخطار النيابة العامة والتي أمرت بسرعة نقل السيدة الي دار رعاية مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

عمل فحص شامل لمسنه وإيداعها بدار مسنين

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع  المسنة ووضعها بالدار، موضحة أنه فور وصوله للدار تم عمل فحص شامل لها والتعامل معه من الأخصائيين والفريق الطبي

فرق التدخل السريع يقوم بالتعامل مع كل الحالات التي يتم استقبال شكاوي بشأنها 

جدير بالذكر أن فرق التدخل السريع يقوم بالتعامل مع كل الحالات التي يتم استقبال شكاوى بشأنها من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ أو بوابة الشكاوي الموحدة التابعة لمجلس الوزراء حيث يتم الانتقال إلى الحالة وإجراء دراسة حالة لها ثم اختيار التدخل المناسب وهناك ما يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ومنها من يتم إيداعه بأحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لحالته ثم يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي بالدقهلية الخط الساخن النيابة العامة زارة التضامن الاجتماعي فرق التدخل السريع وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الشكاوي

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية للمشروعات الصحية بمحافظة الغربية

اعتماد 11 مدرسة بالإسماعيلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وزيرة التنمية المحلية تتابع ملف تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات

الأكثر قراءة

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

3 من أعضاء مجلس المحامين يثبتون إضرابهم أمام محكمة استئناف شمال القاهرة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس وهذا العيار يسجل 4122 جنيها

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف في أكتوبر رفضًا للرسوم القضائية (صور)

سيناريوهات قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: سوق عبدالمجيد الحضاري يضم 4 مولات (فيديو)

محامين الإسكندرية: نجاح الإضراب أمام محاكم الاستئناف

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الموت يوم عرفة، ما المراد بحسن الخاتمة وعلامتها؟

ما حكم عدم تعيين النية في السعي الواجب في الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية