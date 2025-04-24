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انطلاق قوافل علاجية متكاملة للكشف والعلاج لـ41 ألفًا من طلاب المدارس بميت غمر

قوافل طبية متكاملة
قوافل طبية متكاملة للطلاب بميت غمر، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والعلاجية، وانطلاقا من هذه المسئولية انطلقت قوافل علاجية متكاملة للكشف والعلاج على أمراض العيون وتحاليل السكر لطلاب وطالبات المدارس الابتدائية والإعدادية بمركز ومدينة ميت غمر والبالغ عددهم أكثر من 41 ألف طالب وطالبة.

انطلاق قوافل علاجية متكاملة للكشف والعلاج على أمراض العيون وتحاليل السكر لـ41 ألفًا من طلاب المدارس بميت غمر

وتستهدف القوافل، الكشف الطبي لأمراض العيون، اختبار النظارات الطبية، صرف الأدوية، إجراء العمليات الجراحية، إجراء التحاليل المعملية للأنيميا والسكري، تأكيد تشخيص حالات السكري والأنيميا الشديدة، توزيع جرعات الحديد، الكشف علي أمراض الجلدية وتوزيع علاج جلدية، الكشف على أمراض الصدر، الكشف على أمراض القلب، وتشمل أعداد المستهدفين 41 ألف طالب وطالبة ميت غمر، بالتنسيق مع مؤسسه صناع الخير، ومديرية الصحة، والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة كنوز الخير بميت غمر.

تستمر القوافل على مدار 3 أشهر

وتستمر القوافل على مدار 3 أشهر، بالتعاون مع مؤسسة البنك التجارى الدولي (CIB)، والإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي  (إدارة المشاركة المجتمعية)، بالتنسيق مع الإدارات المقام بها الفاعلية، وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، على أن يكون تنظيم القافلة تحت الإشراف المباشر لمديرية الشئون الصحية.

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الابتدائية والإعدادية الخدمات الصحية والعلاجية الخدمات الصحية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المشاركة المجتمعية سير العملية التعليمية قوافل علاجية مؤسسة صناع الخير مركز ومدينة ميت غمر مديرية الشئون الصحية

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