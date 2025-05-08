استمرار تنفيذ تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية بالشرقية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية والمقامة تحت شعار ألف بنت.ألف حلم بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم وذلك بمركز شباب مدينة أبو حماد

إشراف مديرين متخصصين فى كرة القدم

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب الفتيات يتم تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كره القدم وذلك بعد توفير أدوات التدريب من الكرات والأقماع والوسائل الرياضيه بهدف تعليم الفتيات المهارات الأساسية للعبه وصولًا لتحقيق اكبر مشاركه لممارسة الأنشطة الرياضية.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصه تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية ومختلف الرياضات الجماعية والفردية والعروض الرياضية لاكتشاف مواهبهن وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية لصالح المجتمع.

الاشادة بالمبادرات والبرامح الرياضبة

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنيه وتشجيعهم علي ممارسه مختلف الالعاب الرياضيه لبث روح المنافسه الشريفه بينهم وجعل الرياضه اسلوب حياه.

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