احنا في مركب واحد، ميدو يوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك بعد إساءته إليه

وجه أحمد حسام “ميدو”، رئيس لجنة التخطيط بنادي الزمالك، رسالة لمجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد استياء مجلس إدارة الزمالك بسبب تصريحات ميدو، عن قطاع كرة القدم، وبعد توجيه ميدو الانتقاد لمجلس إدارة الزمالك، وطريقة عمله في الفترة الماضية.

رسالة قوية من ميدو لمجلس إدارة الزمالك

واعتذر أحمد حسام ميدو لـ مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا احترامه لمجلس إدارة النادي، وأنه لم يقصد الإساءة إلى أحد في تصريحاته، مؤكدًا أن البعض حرف تصريحاته وأنه لم يقصد الإساءة في تصريحاته.

وقال أحمد حسام "ميدو" في رسالته التي وجهها لمجلس إدارة الزمالك: "أؤكد احترامي وتقديري لمجلس إدارة النادي والجهود التي يبذلها منذ اليوم الأول. لم اقصد أبدا الإساءة إلى أحد منهم. تصريحاتي يحاول البعض تحريف المقصود منها. أنا وجميع محبي الزمالك المخلصين حقا في مركب واحد للنهوض بالنادي ومواجهة التحديات. لا داعي للصيد فى الماء العكر وليبتعد محترفي الفتن. الزمالك أولا".

تصريحات ميدو تثير استياء مجلس إدارة الزمالك

جدير بالذكر أن بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك عبروا عن غضبهم من تصريحات أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، والتي قالها عبر برنامج "ملعب أون تايم"، والتي انتقد فيها بعض مسؤولي النادي الأبيض.

تصريحات ميدو تثير غضب مجلس إدارة الزمالك، فيتو



وأشارت بعض المصادر داخل نادي الزمالك إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك عبروا عن استيائهم داخل مجلس إدارة الزمالك، بسبب تصريحات ميدو، عن قطاع كرة القدم، وانتقاده لطريقة عملهم في الفترة الماضية.

كما اشتكى بعض الأعضاء، لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب، الذي وعدهم بالتدخل وإنهاء الأمر مع ميدو بشكل سريع.

وكان ميدو قد قال في البرنامج: "إن مجلس إدارة نادي الزمالك كان في مأزق ولجأ لنا لتولي لجنة التخطيط، فلما مسكنا مقالناش حاجة، فاضطرينا نعمل أدوار مش بتاعتنا".

وتابع أحمد حسام ميدو في تصريحاته التليفزيونية "لما دخلنا مكنش في حاجة، الفرقة مبنية غلط، العقود متفاوتة بشكل كبير جدًا، الحال اللي كان عليه الفريق لو كان اتساب شهر ولا شهرين كمان الدنيا كانت هتبقى صعبة جدًا.. احنا حاليًا بتلم الأخطاء اللي حصلت في طريقة تحضير الفريق للموسم".

محاربة أحد المسئولين للجنة التخطيط بالزمالك

وتحدث أحمد حسام ميدو عن محاربة أحد المسئولين للجنة التخطيط داخل النادي، قائلًا: "انتم بتعملوا كده ليه؟ بكل صراحه تركنا النادي عندما نجح مجلس الإدارة في الانتخابات وأنا ابتعدت عن النادي تماما بدون أي ضغوط وما حدث بعد ذلك كوارث في قطاع كرة القدم".

تصريحات ميدو تثير الجدل، فيتو



وأضاف ميدو في تصريحاته "بقول للناس اللي بتغلط فينا من جوه النادي لو اضطرينا في وقت من الأوقات أن احنا نتكلم هنتكلم احنا عارفين انتوا بتعملوا ايه كويس وعارفين أنتم بتخبطوا فينا ازاي واحنا ساكتين وأنا بالذات ساكت علشان خاطر مشوهش سمعة حد من جوه الزمالك".

وأوضح ميدو "هو شخص مسئول داخل نادي الزمالك ولا يستطيع عرقلتي ولكنه يقوم بالهجوم علينا من خلال أخبار على مدار اليوم وأنا أعلم مصدرها لأني إعلامي وعندما ينشر أي شيء أعلم أن كاتب الخبر قد كتبه لصالح شخص معين "أنت مش مستخبي أنت متعري قدامي اللي حاميك مني حاجه واحدة إنك جوه الزمالك ولو اضطريت للكلام هتكلم".

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