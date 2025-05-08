الزمالك يتوصل لحل ودي مع جوزيه بيسيرو لتسوية مستحقاته

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة توصلت إلى اتفاق ودي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للفريق، من أجل تسوية مستحقاته المتأخرة بشكل نهائي، وذلك في إطار سعي النادي لحل الأزمات المالية والقانونية التي تعرقل موقفه أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضح المصدر أن الاتفاق تم بعد مفاوضات استمرت خلال الأيام الماضية، تم خلالها التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين، بحيث يتنازل بيسيرو عن جزء من مستحقاته مقابل حصوله على باقي المبلغ على دفعات متفق عليها، دون اللجوء إلى تصعيد جديد أمام “فيفا”.

ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة ضمن خطة الزمالك الحالية لتسوية القضايا المرفوعة ضده من مدربين ولاعبين سابقين، تمهيدًا لرفع العقوبات المفروضة على النادي، وعلى رأسها أزمة وقف القيد التي تهدد صفقات الفريق في الموسم الجديد.

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